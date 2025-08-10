Бархатный сезон на юге России продлится до октября

В 2025 году бархатный сезон на черноморских курортах продлится как минимум до первой декады октября. Морская вода сохраняет тепло дольше воздуха, что обеспечит комфортные условия для отдыхающих даже в начале октября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Сейчас температура воды на курортах Черноморского побережья остается высокой: в Анапе и Геленджике она составляет 24-25 градусов, в Туапсе и Сочи прогревается до 28 градусов, в Ялте держится на отметке 27 градусов, а в Алуште и Феодосии - 25 градусов.

«Вода — очень инертная субстанция, она остывает медленнее воздуха, поэтому бархатный сезон точно не закончится рано»,— подчеркнул Вильфанд.

Метеоролог уверен, что теплая морская вода позволит курортам сохранить привлекательность для туристов в течение всего сентября и в первые дни октября.