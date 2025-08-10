Силы ПВО за ночь сбили 121 беспилотник

Минобороны России заявило, что с 20:00 мск 9 августа до 6:10 мск 10 августа силы ПВО уничтожили 121 беспилотник в небе над 14 регионами и акваторией Азовского моря.

Как уточнило ведомство, 29 беспилотников сбито над территорией Краснодарского края, 15 — над Крымом, 13 — над Брянской областью, 12 — над Белгородской. Еще девять БПЛА уничтожено над Белгородской областью, по восемь — над Саратовской областью и Ставропольским краем, семь — над Калужской областью, шесть — над Тульской, пять — над Ростовской, четыре — над Рязанской. Над акваторией Азовского моря уничтожено два беспилотника, над Смоленской, Орловской и Тверской областями — по одному.

В Саратове один из беспилотников упал во дворе жилого дома. Один человек погиб, еще несколько пострадали. В регионе также повреждено одно из промышленных предприятий. В городе Миллерово Ростовской области выбиты стекла в нескольких частных домах. Аэропорты Саратова, Владикавказа, Грозного, Магаса и Калуги приостанавливали работу.