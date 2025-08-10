Слюсарь рассказал о последствиях атаки БПЛА на Ростовскую область

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке беспилотников на Миллеровский и Чертковский район.

Как написал господин Слюсарь в Telegram-канале, в Миллерово в нескольких частных домах выбиты стекла, поврежден забор. Пострадавших нет.

Ранее об атаке беспилотников рассказывал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Один из БПЛА упал во дворе жилого дома. Погиб один человек, еще несколько пострадали. Кроме того, повреждено одно из промышленных предприятий региона.