Главные новости за 9 августа. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону после попадания БПЛА в многоквартирный дом, расположенный на левом берегу, произошел пожар.

Над Ростовской областью ночью и днем уничтожили два беспилотника. Над Азовским морем сбили девять БПЛА.

Под завалами в шахте «Шерловская-Наклонная» обнаружили погибшего проходчика. Еще двух шахтеров удалось поднять на поверхность.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия в шахте в Ростовской области по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В Ростовской области специалисты МЧС ликвидировали 10 техногенных пожаров и 12 загораний сухой растительности. Подразделения МЧС также ликвидировали последствия трех дорожно-транспортных происшествий.