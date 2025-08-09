СК возбудил уголовное по факту происшествия в шахте в Ростовской области
В шахте «Шерловская-Наклонная» в Красносулинском районе произошло падение горной породы, сообщает пресс-служба СУ СК региона. В результате мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Расследование уголовного дела держит на контроле прокуратура Ростовской области, сообщает пресс-служба ведомства.