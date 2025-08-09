На улице Московской в Краснодаре замену коллектора завершат к 1 сентября

В Краснодаре планируют завершить замену коллектора на улице Московской до дома № 80 к 1 сентября. Об этом главе города Евгению Наумову доложили во время выезда на объект, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам мэра, с началом учебного года и возвращением горожан из отпусков поток транспорта на ул. Московской возрастет. Задача городских служб — обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей и общественного транспорта.

На участке от ул. 40-летия Победы до ул. Зиповской работы уже выполнены. Проложен трубопровод протяженностью около 1,5 км, завершается устройство 14 колодцев, извлечение шпунтов и засыпка котлованов. Параллельно ведётся подготовка к благоустройству, абонентов подключают к новой сети.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре в начале июля завершили замену участка канализационного коллектора под трамвайными путями на перекрестке улиц Московской и Зиповской. Работы выполнили специалисты «Краснодар Водоканала».

Анна Гречко