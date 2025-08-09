Глава Минздрава взял на контроль помощь пострадавшим при взрыве в Башкирии

После взрыва на заводе в Стерлитамаке госпитализирован 31 человек. Состояние 14 из них оценивается как тяжелое. Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим, сообщил его помощник Алексей Кузнецов. Сейчас пострадавших в тяжелом состоянии эвакуируют в медучреждения Уфы и клинику Башкирского госмедуниверситета, в том числе с помощью вертолетов, передает ТАСС.

Взрыв произошел утром на производственной площадке «Каустик» (принадлежит АО «Башкирская содовая компания»). В компании назвали причиной разгерметизацию трубопровода. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.