Аэропорт Сочи планирует обслужить около 200 рейсов до конца дня
Международный аэропорт Сочи, где 8 августа дважды вводились ограничения на полёты, рассчитывает до конца суток 9 августа обслужить порядка 200 рейсов. Об этом пресс-служба воздушной гавани сообщила в Telegram-канале.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По данным аэропорта, с начала дня уже выполнено более 200 рейсов. На прибытие обслужено 99 бортов, включая 14 внеплановых, на вылет — 104, из которых 25 были вне расписания.
До конца дня планируется принять ещё 92 рейса и отправить 100. Сейчас аэропорт работает по фактическому расписанию, суда обслуживаются в порядке готовности.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что «Аэрофлот» отменил часть рейсов и скорректировал расписание после введённых 8 августа ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика.