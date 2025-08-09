Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Во время действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены девять самолетов, летевших в Казань и один рейс в Нижнекамск.

Аэропорты были закрыты в 09:00 мск после введения режима «Ковер».

Режим беспилотной опасности в Татарстане действовал почти 12 часов — с 00:41 до 12:25 мск. В 11:15 мск в Тукаевском районе обнаружили обломки трех беспилотников. В 10:06 мск объявлялась угроза атаки БПЛА на Альметьевск, Нижнекамск и Елабугу.

Анар Зейналов