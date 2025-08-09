В Татарстане закрыли аэропорты — объвлен режим «Ковер»

В Татарстане закрыли аэропорты Казани и Нижнекамска, сообщает Росавиация.

Кроме того, в республике объявлен режим «Ковер». «Экстренная информация РСЧС: Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим „Ковер“», — говорится в сообщении.

Одновременно с аэропортами Татарстана Росавция ввела ограничения в аэропортах Владикавказа, Калуги, Самары и Ульяновска.

Сегодня ночью в 00:41 мск в Татарстане был введен режим беспилотной опасности.

UPD: В 12:12 мск Росавиация сообщила о снятии временных ограничений.

Анар Зейналов