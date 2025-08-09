В Татарстане в 12:25 мск сняты режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер». Об этом сообщает РСЧС.

В Татарстане сняли режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер»

Режим беспилотной опасности действовал почти 12 часов — с 00:41 мск. Режим «Ковер» был введен в 08:54 мск, аэропорты республики закрыли в 09:00 мск. Росавиация сообщила о снятии ограничений в 12:12 мск.

В 10:06 мск в Татарстане объявлялась угроза атаки БПЛА на Альметьевск, Нижнекамск и Елабугу. В 11:15 мск в Тукаевском районе обнаружили обломки трех беспилотников на строительной площадке. Жертв и пострадавших нет.

Предыдущий раз режим беспилотной опасности объявляли 3 августа — тогда он действовал чуть больше пяти часов.

