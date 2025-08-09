В Прикубанском округе Краснодара после хлопка выбило окно в многоэтажке

В Прикубанском округе Краснодара в поселке Российском жители услышали хлопок в жилом многоквартирном доме на ул. 2-я Тверская, 2. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЕДДС Краснодара Фото: ЕДДС Краснодара

Прибывшие экстренные службы установили, что на шестом этаже дома в результате хлопка вылетело окно с рамой. Дом не газифицирован, возгорания и задымления не выявлено.

Ситуация находится на контроле властей Краснодара.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь на 9 августа силы ПВО ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края. Всего над территорией России было уничтожено 97 украинских БПЛА самолетного типа.

Анна Гречко