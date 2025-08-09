Полиция задержала напавших на отделение почты в Москве

В подмосковном Серпухове полицейские задержали пятерых подозреваемых в нападении на отделение почты на юге столицы. Задержанных доставили в территориальный отдел полиции, сообщила в Telegram официальный представитель МВД России Ирина Волк. Какие-либо подробности она не привела.

8 августа двое неизвестных ограбили отделение почты на сумму 4,8 млн руб. и скрылись. Грабители были вооружены предметом, похожим на пистолет, на их лицах были медицинские маски. Сотрудники отделения не пострадали.

МВД возбудило уголовное дело.