Мужчина и женщина в масках ограбили отделение почты в Москве на 4,8 млн рублей

Двое неизвестных утром 8 августа ограбили отделение почты на юге Москвы на сумму 4,8 млн руб. и скрылись. Грабители были вооружены предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет об отделении почты на улице Медиков, 20. Участники ограбления — мужчина и женщина; на их лицах были медицинские маски, следует из сообщения Telegram-канала «112».

«Прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление местонахождения злоумышленников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.