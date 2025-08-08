Почта России исключила потерю средств клиентов после ограбления отделения

Почта России пообещала исполнить обязательства перед клиентами, несмотря на ограбление отделения на юге Москвы на сумму 4,8 млн руб.

Сотрудники отделения не пострадали. «Денежные средства, которыми оперирует Почта России, застрахованы»,— сказали «Известиям» в компании. Почта России содействует правоохранительным органам для раскрытия преступления.

Столичная прокуратура сообщала, что отделение почты ограбили двое неизвестных утром 8 августа. Они скрылись с места преступления. Источники «РИА Новости» уточняли, что речь идет об отделении почты на улице Медиков, 20.