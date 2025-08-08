МВД возбудило дело о разбое после нападения на отделение почты в Москве

В Главном управлении (ГУ) МВД по Москве возбудили уголовное дело после нападения двух неизвестных на отделение почты на юге столицы. Полицейские квалифицировали произошедшее как разбой. Об этом пресс-служба ведомства сообщила ТАСС.

В ГУ МВД отметили, что злоумышленники похитили более чем 4,8 млн руб. Преступников пока не задержали, полиция занимается их розыском.

Об ограблении почты в районе Царицыно сообщила сегодня утром прокуратура Москвы. У преступников при себе был предмет, похожий на пистолет. По данным Telegram-канала «112», правонарушение совершили мужчина и женщина, скрывшие лицо под медицинскими масками.

Никита Черненко