В сочинском аэропорту утром задержали 85 рейсов

В аэропорту Сочи утром 9 августа на вылет и прилет задержали 85 рейсов. Об этом следует из данных онлайн-табло на 10:00.

На вылет отложили отправление 36 самолетов, еще 49 — на прилет. Ограничения в работе сегодня также коснулись аэропортов Саратова, Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что 8 августа в Сочи в течение всего дня работало ПВО, из-за угрозы атак БПЛА временно закрывали пляжи и отменяли более 50 рейсов, а на границе с Абхазией приостанавливали работу КПП «Псоу».

Анна Гречко