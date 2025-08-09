Пашинян: Армения и Азербайджан продолжат делимитацию границ

Процесс делимитации границ между Арменией и Азербайджаном продолжится, необходимо восстановить границы стран советского времени, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, территория независимой Армении «идентична территории Советской Армении», аналогичная ситуация сложилась с территорией Азербайджана.

«Там, где у нас есть территории, принадлежащие Азербайджану, мы должны их вернуть. Там, где принадлежат Азербайджану, но являются нашей территорией, они должны вернуть»,— пояснил господин Пашинян на пресс-конференции (цитата по ТАСС). Сколько займет этот процесс делимитации, он не уточнил.

8 августа премьер-министр Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о прекращении боевых действий. Церемония состоялась в Белом доме при участии президента США Дональда Трампа. Вашингтон договорился с обеими странами о сотрудничестве в области энергетики.

