Трамп и Путин могут встретиться в конце следующей недели

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа предварительно запланирована на конец следующей недели. Об этом сообщают SkyNews и NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Источник ТАСС также подтверждает возможность встречи на следующей неделе.

Пока неизвестно, будет ли присутствовать на встрече президент Украины Владимир Зеленский. Место встречи, по данным чиновника, все еще обсуждается. Среди вариантов — ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим, передают NBC. Логистика переговоров может в ближайшее время измениться.

До этого Bloomberg сообщал, что США и Россия работают над «соглашением о территориях». Вашингтон стремится заручиться поддержкой Киева и его европейских союзников в этом соглашении. Российская сторона требует, чтобы Украина уступила России весь восточный Донбасс, а также Крым.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече президентов двух стран в ближайшие дни. Источники Fox News утверждают, что встреча может состояться 11 августа.

О том, что Рим не будет местом встречи американского и российского президентов сообщал со ссылкой на источник ТАСС. Источник издания Corriere della Sera отметил, что Москва считает власти Рима «слишком связанными с Киевом».