Corriere della Sera: РФ не одобрила встречу Путина и Трампа в Риме

Россия отвергла предложение провести встречу президентов РФ и США в Риме, сообщает газета Corriere della Sera. Рим как место встречи предложил Дональд Трамп и уже обсудил это с итальянским премьером Джорджией Мелони, сообщал Sky News.

ТАСС ранее уже сообщал со ссылкой на источники, что Рим не будет местом встречи президентов. Corriere della Sera отмечает, что Москва считает итальянские власти слишком тесно связанными с Киевом, что делает Италию неподходящей площадкой для переговоров.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о согласовании встречи между лидерами России и США. Источники Fox News предполагают, что встреча может состояться 11 августа.