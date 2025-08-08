ТАСС: Рим не будет местом переговоров Путина и Трампа

Рим не будет площадкой для встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее американский телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Рим рассматривается в качестве одного из мест для переговоров двух президентов.

Кроме того, Fox News сообщал, что встреча может состояться в понедельник, 11 августа. Источник ТАСС информацию о дате встречи ничего не сообщал. Владимир Путин накануне сказал, что его встреча с Дональдом Трампом может быть в ОАЭ.