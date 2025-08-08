Bloomberg: США и Россия работают над соглашением по Украине

Российские и американские чиновники работают над «соглашением о территориях», пишет Bloomberg со ссылкой на источники. США стремятся заручиться поддержкой Украины и ее европейских союзников в этом соглашении, отмечают собеседники агентства. Это соглашение чиновники готовят к возможной встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Российская сторона требует, чтобы Украина уступила России весь восточный Донбасс, а также Крым. Для этого президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось бы отдать приказ о выводе войск из частей Луганской и Донецкой областей, отмечает агентство. Bloomberg называет такой возможный исход крупной победой президента России Владимира Путина.

Источники сообщили, что в рамках соглашения Россия может пообещать прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях Украины. Впрочем, заявили собеседники агентства, условия и планы соглашения все еще неясны и могут измениться. Агентство отмечает, что еще неясно, готова ли Москва отказаться от каких-либо территорий, которые она заняла в ходе военного конфликта.

По словам источников, это соглашение направлено на заморозку военного конфликта и создание условий для окончательного мирного урегулирования. Представители Украины, России и США не прокомментировали заявления собеседников агентства.