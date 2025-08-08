Американский рэпер Akon был в безопасности во время угрозы атаки БПЛА в Сириусе

Американский рэпер Akon находился в безопасности во время объявления угрозы атаки беспилотников на федеральной территории Сириус. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу компании Mantera.

Глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин объявил об угрозе атаки дронов около 13:00 по московскому времени в своем Telegram-канале. В 16:00 опасность была отменена.

Накануне исполнитель Akon заселился в гостиницу Mantera Supreme. Согласно данным Telegram-канала Mash, во время тревоги музыкант хотел покинуть номер и спуститься в холл, однако служба безопасности посоветовала ему укрыться в ванной комнате.

Выступление артиста во дворце спорта «Большой» состоится согласно расписанию. В Медиадоме «Сириус» РИА Новости подтвердили, что мероприятие пройдет в штатном режиме.

Анна Гречко