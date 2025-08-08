В Mantera сообщили, что после угрозы атаки ВСУ с рэпером Akon «все в порядке»

После отмены угрозы атаки БПЛА на федеральной территории (ФТ) «Сириус» с американским рэпером Akon «все в порядке». Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе компании Mantera.

Около 13:00 (мск) на ФТ «Сириус» была объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале. В 16:00 (мск) он написал, что угроза атаки БПЛА снята.

Вчера Akon заселился в отель Mantera Supreme. По информации Telegram-канала Mash, во время угрозы атаки БПЛА артист хотел выйти из номера в холл, однако охрана сочла, что ему безопаснее остаться в ванной комнате.

Сегодня Akon должен выступить во дворце спорта «Большой». В Медиадоме «Сириус» РИА новости сообщили, что «все будет проведено, как планируется».

Дмитрий Холодный