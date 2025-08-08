На Кубани запустили новые микрозаймы для научного и креативного бизнеса

Фонд микрофинансирования Краснодарского края ввел два новых вида микрозаймов — «Наука» и «Креативный». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Программы разработаны в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и направлены на поддержку предпринимателей, работающих в научной и творческой сферах. По словам вице-губернатора Александра Руппеля, эти сегменты обладают высоким потенциалом роста и востребованы в современных условиях.

Новые инструменты позволят бизнесу получить доступ к финансированию и реализовать масштабные проекты.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что фонд микрофинансирования Краснодарского края занял первое место в рейтинге государственных микрофинансовых организаций за 2024 год, получив ранг AA и статус E+ за устойчивость и эффективность. С начала 2025 года было выдано 503 займа почти на 1,5 млрд руб., а за всю историю — более 8,4 тыс. займов на сумму свыше 17 млрд руб.

Анна Гречко