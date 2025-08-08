В Крыму накопления бизнеса и населения составили около 393 млрд рублей

Общий объем привлеченных средств на банковских счетах в Республике Крым на 1 июля 2025 приблизился к 393 млрд руб. (+4% год к году или +15,1 млрд руб.). Из них 61,6% или 241,8 млрд руб. — это средства населения, без учета средств на счетах эскроу. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, за год объем средств граждан вырос на 4,4% (+10,1 млрд руб.), что заметно меньше, чем на начало июля прошлого года и января 2025 года (+50,8% году к году на 1 июля 2024, +29,5% год к году на 1 января 2025-го).

Объем средств юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на 1 июля 2025 года составил 115,3 млрд руб. За год этот показатель вырос на 19,9 млрд руб. Это было связано с притоком средств как на счета организаций (+18,4% г/г или 9,9 млрд руб., на 1 июля 2025 года они составили 64,1 млрд руб.) и ИП (+16,8% г/г или 3,3 млрд руб., на 1 июля 2025 года они составили 22,8 млрд руб.), так и на депозиты юридических лиц (+31,3% г/г или 6,8 млрд руб., на 1 июля этого года они составили 28,4 млрд руб).

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае общий объем привлеченных средств на банковских счетах бизнеса и населения на 1 июля 2025 года превысил 2,8 трлн руб. За год накопления выросли на 8,1% или на 199,1 млрд руб.

Андрей Пугачев