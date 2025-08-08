В аэропорту Сочи задерживается вылет 25 рейсов

В аэропорту Сочи к 17:00 8 августа задерживается вылет 25 рейсов более чем на два часа. Авиагавань ввела временные ограничения на прибытие самолетов — не более пяти бортов в час. Мера принята для предотвращения длительного ожидания из-за нехватки мест стоянок, сообщает пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Около 17 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы, 10 из них уже вернулись в Сочи. С начала дня успешно вылетели 77 рейсов, до конца суток запланировано еще 114 вылетов. Авиакомпании планируют восстановить расписание в течение двух дней.

Для пассажиров открыт дополнительный зал размещения семей с детьми, установлены кулеры с водой. Представители авиакомпаний обеспечивают ожидающих всем необходимым согласно требованиям законодательства. В аэропорту функционирует оперативный штаб для принятия решений, привлечены дополнительные сотрудники и менеджеры по сервису.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что сегодня, 8 августа, на Краснодарский край дважды совершались атаки беспилотников. Утром с 09:45 до 11:15 ПВО отразила атаку двух дронов над Кубанью, а днем с 12:00 до 15:00 — над регионом сбили восемь беспилотных аппаратов.

Анна Гречко