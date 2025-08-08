На пляже Новороссийска устроили стриптиз на фоне флага России

В Новороссийске вечером 7 августа на центральном пляже устроили стриптиз на фоне флага России, сообщает «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В вечернее время на территории центрального пляжа женщина демонстрировала откровенный танец на фоне государственного символа. Представление сопровождалось громкой музыкой преимущественно иностранного происхождения и продолжалось более часа.

На пляже присутствовали семьи с несовершеннолетними детьми, многие из которых были вынуждены покинуть территорию. Организаторами мероприятия выступали представители местного заведения общественного питания, разместившие рядом с государственным флагом собственную символику.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. Особое внимание уделяется вопросу соблюдения законодательства о государственной символике и нормам общественной морали.