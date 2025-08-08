Патрушев обсудил морское сотрудничество с советником премьера Индии

Помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев встретился с советником премьер-министра Индии Аджитом Довалом. Они обсудили сотрудничество двух стран в море — выяснили, в каком состоянии сейчас находится это взаимодействие, и высказали свои взгляды на его будущее. Об этом сообщает ТАСС.

Вчера с господином Довалом встретился президент России Владимир Путин. Во время визита господин Довал намеревался обсудить с российской стороной поставки сырой нефти, сообщала Times of India. До этого с советником премьера встречался секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нью-Дели явил силу противодействия».