Советник Моди прибыл в Москву для обсуждения поставок нефти

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал прибыл в Москву, сообщает газета Times of India. По данным источника ТАСС, 7 августа у господина Довала запланировано несколько встреч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ожидается, что Довал внесет ясность в вопрос о том, как Нью-Дели планирует управлять поставками сырой нефти из России на фоне признаков того, что Москва может еще больше снизить цены для Индии»,— пишет Tribune India.

Официально о визите господина Довала в Москву стороны не сообщали. Позднее в этом месяце Россию посетит министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, отмечает Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении до 7 августа «очень существенно» повысить пошлины в отношении товаров из Индии. «Они покупают российскую нефть, они подпитывают военную машину, и если они будут это делать, я не буду доволен»,— сказал господин Трамп CNBC.

По данным индийского аналитического центра Observer Research Foundation, к концу 2024 года на Индию приходилось более трети российского экспорта нефти, уступая по этому показателю только Китаю — почти 50%. До февраля 2022 года Индия закупала большую часть нефти у стран Персидского залива, пишет WSJ.