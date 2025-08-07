Нью-Дели явил силу противодействия

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в четверг, 7 августа, встретился со своим индийским коллегой, советником премьер-министра Нарендры Моди по национальной безопасности Аджитом Довалом. Этот визит важен не только в двустороннем плане, но и в контексте нынешней международной обстановки. Накануне президент США Дональд Трамп ввел в отношении Индии жесткие заградительные пошлины за нежелание Нью-Дели отказываться от покупки российской нефти. Индийские власти сочти такое давление неприемлемым, подчеркнув, что руководствуются собственными национальными интересами.

Давление США на Индию в попытке обрубить сотрудничество с Россией привело к прямо противоположным результатам (на фото — секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и советник премьера Индии Аджит Довал)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Давление США на Индию в попытке обрубить сотрудничество с Россией привело к прямо противоположным результатам (на фото — секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и советник премьера Индии Аджит Довал)

Визит Аджита Довала в Москву пришелся на знаковый геополитический момент: США жестко давят на Индию, чтобы та отказалась от сотрудничества с Россией (прежде всего от закупки российской нефти), но Индия стоит на своем. В этом контексте приветственные слова Сергея Шойгу на встрече с Аджитом Довалом звучали не как простая формальность. «Россию и Индию связывают прочные, проверенные временем узы дружбы,— заявил он.— Для нашей страны первостепенное значение имеет всестороннее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией, в основе которого лежат взаимное уважение, доверие, равноправный учет интересов друг друга и стремление продвигать объединительную повестку дня».

Нынешнюю международную обстановку же Сергей Шойгу назвал «непростой».

Власти РФ, по его словам, «настроены на дальнейшее активное сотрудничество (с Индией.— “Ъ”) в целях формирования нового, более справедливого и устойчивого миропорядка, обеспечения верховенства международного права и совместной борьбы с современными вызовами и угрозами». Между Россией и Индией, продолжил секретарь Совбеза, «эффективно функционирует многоуровневый доверительный диалог». «В его основе — регулярные контакты президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Важно определиться со сроками очередных полноформатных переговоров наших лидеров»,— отметил Сергей Шойгу.

В июле 2024 года Нарендра Моди посетил Россию. Ожидается, что в этом году Владимир Путин посетит Индию. «Сейчас мы установили очень хорошие отношения, которые мы очень ценим, стратегическое партнерство между нашими странами. Мы взаимодействуем на высоком уровне... Мы были рады узнать о визите президента Путина, намечающемся в конце года в нашу страну»,— сказал Аджит Довал.

Лидеры двух стран могут, впрочем, встретиться и раньше этого срока: 31 августа — 1 сентября в Китае пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую входят как Россия, так и Индия. В последние годы Нарендра Моди из-за напряженных отношений с китайскими властями Китай не посещал. Однако на фоне фактически развязанной президентом Дональдом Трампом торговой войны против Индии ее власти, по данным индийских СМИ, считают необходимым ускорить процесс нормализации отношений с Китаем, демонстрацией чего и может стать личное участие Нарендры Моди в саммите ШОС. Для США же Китай является геополитическим противником номер один, и многие годы политика Вашингтона была направлена на то, чтобы вовлечь Нью-Дели в противостояние Пекину. В четверг МИД Китая публично раскритиковал США за введение против Индии пошлин из-за российской нефти.

Напомним, 6 августа стало известно о решении Дональда Трампа о введении дополнительных 25-процентных пошлин на индийские товары (указ вступит в силу через 21 день). При этом ранее власти США уже повысили таможенные пошлины в отношении Индии до 25%. Причиной введения дополнительных тарифов президент США назвал тот факт, что «правительство Индии прямо или косвенно импортирует нефть из РФ».

Доходы от продажи нефти, как говорят в Вашингтоне, помогают Москве финансировать специальную военную операцию на Украине.

В то же время в Минэнерго США заявили 7 августа, что США должны стать для стран Азии, включая Индию, главным поставщиком нефти и газа.

Недовольство Дональда Трампа вызывает и продолжающееся сотрудничество России и Индии в военно-технической сфере (по данным индийских СМИ, Аджит Довал планировал поднять в ходе своих встреч в Москве вопрос об ускорении поставок уже закупленных Нью-Дели зенитных ракетных комплексов С-400 и возможных новых контрактах). В МИД Индии решение американского лидера о введении новых пошлин назвали «неоправданным» и «неразумным», добавив, что в своей политике Нью-Дели руководствуется собственными национальными интересами.

Индия — крупнейший импортер нефти из РФ. 45% нужд индийской экономики обеспечивается за счет российской нефти. И если бы в Нью-Дели отказались от ее поставок, это привело бы к резкому скачку цен на энергоносители внутри страны как для производств, так и для потребителей со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. Если же США действительно введут в отношении индийских товаров 50-процентные пошлины, это также сильно ударит по экономике Индии, для которой США являются главным торговым партнером (в 2024 году Индия поставила США товаров на $86 млрд).

Однако, несмотря на эту непростую ситуацию, пока в Нью-Дели демонстрируют готовность противостоять давлению Вашингтона.

По словам руководителя Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексея Куприянова, визит Аджита Довала в Москву «определенно приурочен к введению США санкций против Индии». «Он имеет как символический, так и рабочий характер. С одной стороны, это демонстрация готовности Индии продолжать нынешний курс на экономическое сотрудничество с различными экономическими центрами и на закупку российской нефти. С другой стороны, Довал — доверенное лицо Моди, он входит в его ближний круг и напрямую влияет на политику на российском направлении»,— пояснил эксперт “Ъ”.

Трамп же, по оценке Алексея Куприянова, «ведет себя как классический "барон-разбойник", пытаясь реализовать все свои преимущества — реальные и мнимые,— и заставить конкурента капитулировать и действовать так, как выгодно ему, Трампу». «Для индийского руководства это давление абсолютно неприемлемо, причем капитуляция перед Трампом будет иметь еще и серьезные внутриполитические последствия»,— отмечает собеседник “Ъ”. В итоге такое давление, по его словам, «способно только сблизить Россию и Индию вместо того, чтобы разорвать их партнерство».

Елена Черненко