Путин встретился с советником премьера Индии по нацбезопасности

Президент России Владимир Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджита Довала. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

В переговорах также участвуют секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и помощник президента России Юрий Ушаков. С индийской стороны — посол республики в России Винай Кумар. Индийское издание The Tribune сообщало, что во время визита в Россию господин Довал обсудит с российской стороной поставки сырой нефти.

Сегодня Аджит Довал и Сергей Шойгу провели отдельную встречу. Секретарь Совбеза РФ указал на важность укрепления стратегического партнерства с Индией. В июле 2024 года индийский премьер-министр Нарендра Моди посетил Россию. До конца года ожидается визит Владимира Путина в Индию. Кроме того, главы двух стран могут встретиться на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 31 августа — 1 сентября в Китае.

