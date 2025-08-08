В Сочи временно ограничили работу аэропорта из-за угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Сочи временно ограничили полеты гражданской авиации из-за объявленной в городе угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани курорта.

Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

Службы аэропорта готовы возобновить деятельность после снятия ограничений. Авиакомпании уведомят пассажиров обо всех изменениях в расписании.

Пассажиры могут отслеживать информацию о рейсах через онлайн-табло в терминале, сайты аэропорта и авиакомпаний, телеграм-бот AerodinamikaBot или аудиообъявления в здании.

Кроме того, в терминале продолжают работать бесплатная комната матери и ребенка, а также питьевые фонтанчики около санузлов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Сочи призывают жителей соблюдать меры предосторожности. Тем, кто находится дома, рекомендуют не приближаться к окнам и укрыться в помещениях без окон или комнатах, выходящих не на море. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по номеру 112.

Анна Гречко