В Крыму прогнозируют потерю до 7% урожая винограда из-за жары и заморозков

В Республике Крым потери урожая винограда могут достичь 5–7%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Дениса Кратюка.

По словам главы ведомства, на состояние лозы повлияли весенние заморозки и аномально жаркое лето. Особенно пострадали ранние сорта — «шардоне» и «совиньон». Несмотря на трудности, сроки уборки урожая сдвигать не планируют.

Ситуация осложняется общей проблемой водоснабжения на полуострове. Как ранее заявляли специалисты НИИ сельского хозяйства Крыма, уровень влаги в почве достиг минимальных значений за последние 30–40 лет, что ограничивает возможности полива и дополнительно влияет на урожайность. В связи с гибелью сельхозкультур в восьми районах республики был введен режим ЧС.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что агрофирмы Краснодарского края нарастили производство саженцев винограда до 7 млн в год.

Анна Гречко