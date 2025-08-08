В Новороссийске женщина украла с банковской карточки матери 110 тысяч рублей

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы, обвиняемой в крупной краже. Как установило следствие, женщина в течение недели незаконно переводила деньги со счета своей матери через мобильное приложение банка, используя ее телефон, сообщили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Общая сумма похищенных средств составила 110 тыс. руб., которые обвиняемая потратила на личные нужды. Стоит отметить, что подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

Материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), переданы в суд. За совершенное преступление женщине грозит до шести лет лишения свободы.