Принятое военным кабинетом Израиля решение о военной оккупации города Газы широко освещается региональными и международными медиа. Эксперты говорят о том, что эскалация боевых действий ставит под угрозу жизни заложников, а сама операция скорее станет настолько же затяжной, насколько и сомнительной с военной точки зрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Город Газа сильно пострадал во время вооруженного конфликта Израиля и Хамаса

Фото: Amir Cohen / Reuters Город Газа сильно пострадал во время вооруженного конфликта Израиля и Хамаса

Фото: Amir Cohen / Reuters

Нетаньяху объявил о планах захватить город Газу. Это знаменует собой очередную эскалацию разрушительной войны

Семьи удерживаемых в Газе заложников опасаются, что любая эскалация может обречь на смерть их близких. Некоторые из них устроили акцию протеста в Иерусалиме перед зданием, в котором проходило заседание военного кабинета. Бывшие высшие израильские чиновники в области безопасности выступили против плана, предупреждая о том, что конфликт рискует стать затяжным, не принеся никакой значительной военной пользы.

Израильский кабинет безопасности утвердил план военной оккупации города Газы

Аналитики говорят, что повторная оккупация Газы может занять несколько недель, если не месяцев… Но, по их мнению, сам план может быть уловкой Нетаньяху для того, чтобы убедить «Хамас» вернуться за стол переговоров, которые сорвались в прошлом месяце. В то же время расширение военных операций может успокоить ультраправых партнеров по коалиции, которые давно говорят, что израильская оккупация анклава — единственный способ свалить «Хамас».

Arab News (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

Израильский кабинет безопасности одобрил план захвата Газы в рамках эскалации войны

Решение, принятое утром в пятницу, знаменует очередную эскалацию в израильском 22-месячном наступлении, начатом в ответ на атаку «Хамаса» 7 октября 2023 года. Война уже унесла жизни десятков тысяч палестинцев, разрушила большую часть Газы и привела к голоду на территории, на которой проживают 2 млн палестинцев. Масштабная наземная операция может привести к перемещению десятков тысяч человек и еще больше усложнить доставку еды на эту территорию. Расширение военной операции в Газе ставит под угрозу жизни бесчисленного количества палестинцев и примерно 20 оставшихся израильских заложников, а также еще больше изолирует Израиль на международном уровне.

Израильский кабинет безопасности одобрил план премьер-министра Нетаньяху оккупировать Газу

В заявлении не использовалось слово «оккупация», вместо него было употреблено слово «захват» в связи с правовыми последствиями для гражданского населения анклава. Ожидается, что операция продлится не больше шести месяцев. Члены семей заложников, удерживаемых «Хамасом», вместе с сотнями демонстрантов требуют от правительства не проводить в жизнь план операции, предупреждая, что она может навредить.

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов