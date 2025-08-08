В Крыму введут веерные отключения мобильного интернета

Власти Крыма объявили о введении веерных отключений мобильного интернета на несколько часов или дней. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничения вводятся для защиты от возможных атак вражеских беспилотных летательных аппаратов. Аналогичные меры затронули более 60 регионов России.

Жителям и гостям полуострова рекомендуют использовать для доступа в интернет городские, офисные и домашние линии связи, а также Wi-Fi-сети, за исключением анонимных. Голосовая связь и SMS-сообщения будут работать без перебоев.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что жители Краснодарского края утром 8 августа заявили о проблемах с мобильным интернетом из-за угрозы атаки беспилотников.

Анна Гречко