В Крымском районе отключили сирены после отмены беспилотной опасности

В Крымском районе Краснодарского края отменили режим «Беспилотная опасность», сирены в населенных пунктах были отключены. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Фото: Глава Крымского района Сергей Лесь

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что утром 8 августа дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Кубани.

Всего в период с 09:45 до 11:15 было уничтожено 13 БПЛА: шесть — над Орловской областью, три — над Курской, два — над Краснодарским краем, один — над Тульской областью и еще один — над акваторией Азовского моря. Информации о разрушениях и пострадавших в регионе не поступало.

Анна Гречко