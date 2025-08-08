ТАСС: встреча Путина и Трампа может пройти в одной из арабских стран
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться в одной из арабских стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Владимир Путин называл ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с американским коллегой.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа ожидается на следующей неделе. Место уже согласовано, но будет обнародовано позже.
