ТАСС: встреча Путина и Трампа может пройти в одной из арабских стран

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться в одной из арабских стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин называл ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с американским коллегой.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа ожидается на следующей неделе. Место уже согласовано, но будет обнародовано позже.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир на двоих».