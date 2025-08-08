Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ТАСС: встреча Путина и Трампа может пройти в одной из арабских стран

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться в одной из арабских стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин называл ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с американским коллегой.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа ожидается на следующей неделе. Место уже согласовано, но будет обнародовано позже.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир на двоих».

