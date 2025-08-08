В Сочи устраняют последствия ливней с подтоплениями

Коммунальные службы Сочи устраняют последствия ночных ливней, которые привели к кратковременным подтоплениям в нескольких районах города и падению деревьев на дороги. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

За ночь в предгорьях Лазаревского района выпало до 95 мм осадков, в прибрежной зоне — более 40 мм. На нескольких реках зафиксировали подъем уровня воды. Утром включили сиренно-речевые установки для оповещения жителей вблизи рек Лоо и Хобза. Критических отметок уровни водоемов не достигли.

В Вардане произошло кратковременное затопление проезжей части и двух придомовых участков. После очистки ливневых стоков от растительного мусора вода ушла естественным путем.

В Хостинском районе временные подтопления наблюдались на территории больницы №3 и участках туристических баз вдоль реки. Коммунальщики утром оперативно очистили дороги в сельской местности от упавших деревьев.

Упавшее дерево заблокировало движение на федеральной трассе в районе улицы Семашко. Дежурные бригады быстро распилили его и освободили проезд. Аналогичные работы провели в селе Галицыно в Адлерском районе по маршруту автобусов №105, 105с, 535.

Сейчас все городские системы работают в обычном режиме. Пляжи будут функционировать в зависимости от погодных условий.

Анна Гречко