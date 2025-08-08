В Сочи за ночь выпало до 95 мм осадков — работали сирены

В Лазаревском районе Сочи за ночь зафиксированы интенсивные осадки — до 95 мм в предгорьях и свыше 40 мм в прибрежной части. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Локальные подъемы уровня воды отмечались на нескольких реках, в частности в районах рек Лоо и Хобза. Для оповещения населения утром были задействованы сирены. Как уточнили в мэрии, уровни воды не достигли критических отметок.

Сейчас все городские системы работают штатно. Коммунальные и дорожные службы устраняют последствия ливня, включая подтопления территорий и дорог. Доступ к пляжам будет регулироваться в зависимости от погодных условий — при ухудшении ситуации купание ограничат.

Ситуацию координирует оперативный штаб по поручению главы Сочи Андрея Прошунина. До 9 августа в городе сохраняется штормовой прогноз — власти призывают соблюдать осторожность.

Анна Гречко