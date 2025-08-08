Три человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 46 боеприпасов и 98 БПЛА. В результате пострадали три человека. Повреждения получили 13 жилых помещений и 15 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе по поселкам Майский, Малиновка и Октябрьский, селам Головино, Лозовое, Солохи, а также хуторам Валковский и Церковный ударили с помощью девяти БПЛА. В результате в поселке Малиновка повреждены две надворные постройки, в селе Лозовое сгорела еще одна, на хуторе Церковный пострадал автомобиль на сельхозпредприятиия, на хуторе Валковский — линия газоснабжения.

В Борисовском районе села Байцуры и Грузское атакованы двумя беспилотниками. В первом населенном пункте получил разрушения коммерческий объект.

В Валуйском округе по городу Валуйки, поселку Уразово, селам Борки, Двулучное, Кукуевка, хуторам Бабка, Жердевка и Леоновка выпустили 45 дронов. На хуторе Леоновка повреждены два легковых автомобиля и административное здание, трактор, гараж, в поселке Уразово — пять квартир в МКД, три частных дома, три легковых автомобиля, три коммерческих объекта, административное здание и линия электропередачи (ЛЭП), в селе Кукуевка — легковой автомобиль.

В Волоконовском районе село Коновалово атаковано FPV-дроном, хутор Верный подвергся обстрелу с применением девяти боеприпасов. В селе пострадал легковой автомобиль, на хуторе — два частных дома и ЛЭП.

В Грайворонском округе села Глотово, Головчино, Дорогощь, Ивановская Лисица, Козинка, Косилово и Мокрая Орловка атакованы 13 беспилотниками, село Козинка также подверглось обстрелу, в ходе которого выпустили пять боеприпасов. В Головчине пострадал 12-летний мальчик. Он госпитализирован. В селе Косилово сгорели два легковых автомобиля, еще один поврежден, в селе Головчино получили разрушения частный дом, два коммерческих объекта и спецтехника, в селах Глотово и Мокрая Орловка — по одному частному дому.

Над Губкинским горокругом сбили беспилотник самолетного типа. Также в селе Никаноровка в результате атаки БПЛА на территории сельхозпредприятия повреждено одно из помещений.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Поповка, Староселье и Теребрено подверглись девяти обстрелам, в ходе которых выпустили 28 боеприпасов, и ударам семи дронов. В селе Илек-Пеньковка в частном домовладении разрушены две надворные постройки.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Новая Таволжанка и Сурково ударили, применив четыре боеприпаса и 20 беспилотников. На участке автодороги между селами Сурково и Белянка от удара БПЛА ранена супружеская пара. Оба пострадавших госпитализированы. Транспортное средство повреждено. В селе Белянка пострадали два грузовых автомобиля и один легковой.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области со стороны Украины пострадали десять человек. Разрушения получили 15 частных домов и четыре МКД, 32 автомобиля.

Алина Морозова