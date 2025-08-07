Белгородская область подверглась массированной атаке, ранен ребенок

В селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области от сдетонировавшего рядом беспилотника пострадал 12-летний мальчик. У него минно-взрывная травма и баротравма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в детскую областную клиническую больницу. Также в Грайворонском округе в селе Косилово от атак дронов огнем уничтожены два легковых автомобиля, еще один поврежден. В селе Глотово дрон атаковал частный дом — повреждена крыша. Село Головчино подверглось ударам трех БПЛА, повреждены два коммерческих объекта, частный дом и спецтехника. В селе Мокрая Орловка с беспилотника на частный дом сброшено взрывное устройство — пробита крыша.

В Белгородском районе в поселке Малиновка от удара FPV-дрона на территории частного дома в двух надворных постройках выбиты окна и посечен навес. В селе Лозовое дрон нанес удар по надворной постройке — здание уничтожено огнем. В хуторе Церковный дрон ударил по автомобилю на территории сельхозпредприятия, в результате чего у транспортного средства повреждены лобовое стекло и кабина.

В Борисовском районе в селе Байцуры в результате обстрела пробита крыша коммерческого объекта. Село Илек-Пеньковка Краснояружского района подверглось обстрелу. В результате прилета боеприпаса на территории частного дома разрушены две надворные постройки.

В Валуйском округе хутор Леоновка четырежды атакован БПЛА — повреждены трактор, гараж и два легковых автомобиля. В результате атак десяти дронов в поселке Уразово выбиты окна в пяти квартирах МКД. Кроме того, повреждены остекление и кровли в трех частных домах, двух коммерческих объектах и в административном здании. Также зафиксированы повреждения у трех автомобилей и на линии электропередачи.

Легковой автомобиль в селе Коновалово Волоконовского района атакован FPV-дроном — у транспортного средства выбиты стекла и поврежден кузов. В Губкинском округе в селе Никаноровка в результате атаки БПЛА на территории сельхозпредприятия повреждено одно из помещений.

Два сельхозпредприятия в селе Белянка Шебекинского округа атакованы дронами. Повреждены два грузовых автомобиля и один легковой.

Сегодня в Шебекинском округе Белгородской области от удара беспилотника была ранена супружеская пара.

Ульяна Ларионова