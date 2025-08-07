Супружеская пара пострадала при атаке БПЛА в Белгородской области

В Шебекинском округе Белгородской области от удара беспилотника были ранены супруги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

На участке автодороги между селами Сурково и Беляка легковой автомобиль был атакован дроном. У мирного жителя минно-взрывная травма и осколочное ранение руки, у его жены — минно-взрывная травма и непроникающее осколочное ранение головы. Бойцы самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказывают им всю необходимую помощь. Также было повреждено транспортное средство.

Накануне вечером Валуйский округ Белгородской области подвергся атакам двух БПЛА, в результате чего пострадали три мирных жителя.

Ульяна Ларионова