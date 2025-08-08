В Новороссийске действует третий класс пожароопасности

В Новороссийске установлен третий класс пожароопасности. С начала года на территории города произошло 152 возгорания, в том числе два лесных пожара. Погибли два человека, еще трое получили травмы, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Ситуацию мониторят в круглосуточном режиме: на территории лесного фонда установлены восемь видеокамер системы «Лесохранитель», подключенных к комплексу «ЕДДС — Безопасный город». В июле одна из них зафиксировала очаг возгорания в станице Раевской.

В целях профилактики пожаров организованы патрулирования, в том числе в прибрежных зонах. С начала лета в городе работают четыре поста мониторинга, один из них — стационарный, на въезде в Сухую Щель. Посты обеспечены средствами пожаротушения и запасами воды.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в начале августа власти Краснодара предупредили о высокой вероятности возникновения природных пожаров.

Анна Гречко