Росприроднадзор подал второй иск на 11,5 млн к «Белгородским молочным фермам»

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с еще одним иском к АО «Белгородские молочные фермы». Сумма исковых требований — 11,5 млн руб., следует из материалов дела. Причина обращения в суд не раскрывается

, заявление пока не принято к производству.

В конце июля ведомство уже обращалось в суд с иском к компании, тогда речь шла о претензиях почти на 10 млн руб. Из материалов дела следует, что управление пытается взыскать штраф за вред, причиненный вследствие самовольного пользования недрами. Следующее заседание по этому делу назначено на 11 сентября.

В январе Росприроднадзор направил АО претензию о добровольном возмещении 10 млн руб. ущерба за добычу подземных вод без лицензии. Управление утверждало, что предприятие незаконно добывало ресурс в Ивнянском районе Белгородской области с октября 2021-го по май 2024 года. Ведомство заявляло, что в случае отказа намерено обратиться в суд.

По данным Rusprofile, АО «Белгородские молочные фермы» было зарегистрировано в Белгородской области в 2005 году для разведения крупного рогатого скота и производства сырого молока. Уставный капитал — 250 млн руб. Директором является Константин Журавлев. 100% акций предприятия принадлежит белгородскому ООО «АПХ "Зеленая долина"», которое контролирует Сергей Юдин. В 2024 году выручка АО составила 2,7 млрд руб. (2 млрд руб. годом ранее), чистая прибыль — 572 млн руб. (174 млн руб.).

В начале недели стало известно, что ООО СЗ «Домостроительный комбинат» (юрлицо группы «Домостроительный комбинат» Сергея Лукина) добровольно возместило Росприроднадзору 2,7 млн руб. за вред, причиненный почвам от свалки в Воронеже.

Ульяна Ларионова