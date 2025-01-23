С «Белгородской молочной фермы» требуют ущерб за незаконную добычу подземных вод

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора направило АО «Белгородские молочные фермы» претензию о добровольном возмещении 10 млн руб. ущерба за добычу подземных вод без лицензии. В случае отказа управление планирует обратиться в суд. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным Росприроднадзора, предприятие незаконно добывало подземные воды в Ивнянском районе Белгородской области с октября 2021-го по май 2024 года.

По данным Rusprofile.ru., АО «Белгородские молочные фермы» было зарегистрировано в Белгородской области в 2005 году для разведения крупного рогатого скота и производства сырого молока. Уставный капитал — 250 млн руб. Директором является Константин Журавлев. 100% акций предприятия принадлежит белгородскому ООО «АПХ "Зеленая долина"», которое контролирует Сергей Юдин. В 2023 году выручка АО составила 2 млрд руб., чистая прибыль — 174 млн руб.

Одним из учредителей «Зеленой долины» с конца 2017-го по май 2021 года являлась группа компаний «Эфко». Свой выход из молочного холдинга группа объяснила желанием сосредоточиться на «новых инвестиционных продуктах» — в частности, на растительной еде.

Подробнее о продаже доли «Эфко» в «Зеленой долине» — в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева