ДСК возместил Росприроднадзору 2,7 млн рублей за свалку в Воронеже

ООО СЗ «Домостроительный комбинат» (юрлицо группы «Домостроительный комбинат»; ДСК; основатель — сенатор от региона Сергей Лукин) добровольно возместило Центрально-Черноземному межрегиональному управлению Росприроднадзора 2,7 млн руб. за вред, причиненный почвам от свалки в Воронеже. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свалка на улице Острогожской в Воронеже

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора Свалка на улице Острогожской в Воронеже

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора

В октябре прошлого года специалисты Росприроднадзора обнаружили на улице Острогожской свалку отходов грунта, строительные отходы и скопления твердых коммунальных отходов на площади 4,2 тыс. кв. м. Управление потребовало от ДСК возместить ущерб, который компания компенсировала в полном объеме.

О крупнейших в Воронежской области исках Росприроднадзора об ущербе природе,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова