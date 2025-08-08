В Лермонтово восстановили водоснабжение после повреждения трубы

В селе Лермонтово Туапсинского района восстановили подачу воды после аварии, вызванной ливнями. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Новый участок водовода проложили под дном реки Шапсухо методом горизонтального бурения. Объект соединил отрезанные водой части населенного пункта с водозабором. Работы завершили к ночи на 8 августа, подача воды началась в 03:15. Протяженность участка составила 200 м.

Повреждение произошло после того, как старую трубу, проходившую по мосту, смыло в результате непогоды. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева водоснабжение восстановили в установленные сроки. В период ремонта обеспечивалась подача воды в необходимых для жителей объемах.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного после обрушения моста через реку Шапсухо в селе Лермонтово.

Анна Гречко