Зумеры составили 5,6% покупателей «вторички» в Краснодарском крае

Молодые покупатели от 18 до 26 лет начали активнее выходить на рынок вторичного жилья. Об этом сообщается в совместном исследовании «Яндекс Недвижимости» и «НДВ Супермаркета Недвижимости» (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Краснодарском крае доля зумеров среди потенциальных покупателей вторичного жилья достигла 5,6%, как и в Саратовской области. Больше только в Самарской области — 10,2%. Ниже всего интерес зафиксирован в Москве и Подмосковье — 2,9%.

При выборе жилья молодое поколение в первую очередь обращает внимание на транспортную доступность, социальную инфраструктуру, свежий ремонт, наличие мебели и техники. Наибольший интерес вызывает так называемая «свежая вторичка» в новостройках 2023–2024 годов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в июле 2025 года Краснодар стал лидером среди миллионников по снижению цен на готовое жилье. Медианная стоимость 1 кв. м на вторичном рынке города сократилась на 0,7% — до 121 тыс. руб.

Анна Гречко